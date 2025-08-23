Benedetto Ferrara, noto giornalista sportivo, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno delle soluzioni tattiche di Pioli in vista della sfida contro il Cagliari. Queste le sue parole.

“Le partite a Cagliari storicamente non sono mai semplici, ma hanno sostituito una punta di peso come Piccoli con una punta leggera come Esposito, che neanche nel precampionato hanno fatto impazzire. Vedo invece una Fiorentina che ha preso subito il campo, e l'atteggiamento nel calcio conta molto: mi auguro di partire bene per dare seguito all'entusiasmo che c'è in città. L'acquisto migliore dell'estate è Pioli, uno che in società conta e che sta mettendo bocca su molte decisioni, ma si vede il suo amore per la squadra. La cosa positiva è che la Fiorentina parte da un sesto posto con una base già pronta, alla quale sono stati aggiunti innesti importanti: le prime risposte comunque le avremo domani”.

“La Fiorentina, come il gioco di Pioli, è una squadra elastica: mi aspettavo di partire la stagione con un centrocampo a 3, e penso che il mister cambierà situazioni tattiche a seconda dell'avversario, perché quando hai un reparto offensivo del genere fra trequartisti e centravanti, qualcuno deve rimanere fuori. La versione del modulo vista col Polissya è più standard, mentre quella del tridente ha bisogno di lavoro ancora. Dzeko? Doveva giocare, correre, sudare, ritrovare condizione. Con il tridente offensivo, si creano situazioni che implicano lavoro sul campo per trovare equilibrio”.