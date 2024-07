"Kean ha bisogno di sentirsi al centro del progetto tecnico, e Firenze è perfetta per lui. Attenzione a Sensi"

Questo pomeriggio il giornalista de la Nazione Giampaolo Marchini ha avuto modo di analizzare alcuni delle situazioni calde di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole a Radio Bruno:

"Mi è apparso carico Kean in conferenza stampa, forse di poche parole ma l’ho visto bene. Fa sempre piacere vedere e parlare dal vivo con i nuovi calciatori viola. Anche se qualcuno parla di parole di circorstanza, quelle su Firenze e i tifosi viola non sono banali. Tutto l’ambiente deve essere con lui: è uno di quei giocatori che vuole sentirsi coccolato e al centro del progetto tecnico. Il mercato non è finita, con pazienza arriveranno altri giocatori. E' stata una bellissima occasione, pagata molto, ma giusta. Per lui Firenze è a piazza ideale per dare il massimo, e allo stesso tempo Palladino potrebbe essere l’allenatore perfetto: un mix che potrebbe portare la Fiorentina in alto".

“A breve arriveranno due centrocampisti: Sensi profilo da monitorare”

Ha anche parlato dell’ultimo acqueto della Fiorentina, Nicolas Valentini del Boca Juniors: “Mi auguro che la Fiorentina si accordi con il club argentino per farlo arrivare subito, se dovesse arrivare a gennaio il difensore perderebbe un anno. ICapisco la poca pazienza della piazza, ma adesso è fondamentale avere calma. Il mercato lo valuteremo alla fine, io sono ottimista. Siamo ancora a metà luglio, sono convinco che nelle prossime settimana si sbloccheranno molte situazioni, con la Fiorentina che riuscirà a a portarsi a casa molti profili. Sappiamo bene quali siano le carenza a centrocampo, a breve arriveranno due centrocampisti di livello. E Credo che uno di questi sia Sensi: piace da sempre a Pradè, è una pista calda nonostante tutte le smentite del caso”.