L'ex allenatore di molte squadre di A e B, Walter Novellino, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della Fiorentina e della falsa partenza della squadra in campionato.

“I giocatori non hanno capito che sono una squadra forte - ha detto - e che può rendere molto di più. Pioli deve decidere che tipo di gioco vuol fare. Vedo la Fiorentina in difficoltà ma più che tecnica, dal punto di vista mentale”.

E poi: “C’è bisogno di fare punti, mi sembra che si stia troppo scherzando da questo punto di vista”.