Un altro esubero in partenza? Per Sabiri c'è l'interesse di una concorrente della Fiorentina nella corsa salvezza

Che Abdelhamid Sabiri non faccia parte del progetto tecnico della Fiorentina non è un mistero, nonostante Pioli avesse persino provato a reintegrarlo per non si sa quale motivo. Per la dirigenza viola però potrebbe prospettarsi uno scenario molto favorevole, dal momento che un club di Serie A ha chiesto informazioni proprio per il trequartista classe 1996.

Il Genoa… e non solo

Secondo quanto scrive TMW, il Genoa sarebbe interessato a prelevarlo. Per De Rossi si tratterebbe di un innesto per il ruolo di trequartista, ma quello rossoblù non sarebbe l'unico club italiano ad aver preso informazioni sul marocchino. Vedremo se la trattativa andrà avanti, con la Fiorentina che ha ben pochi motivi per ostacolare la cessione - anche solo in prestito - di Sabiri.