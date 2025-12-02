"La Fiorentina non ha giocatori abituati a lottare per la salvezza, sarà dura. Anche De Gea ha iniziato a fare errori grossolani"
L'ex portiere di Genoa e Milan Simone Braglia ha commentato a TMW Radio la situazione della Fiorentina, ancora a secco di vittorie dopo 13 partite e in piena zona retrocessione.
Il commento di Braglia
“La vedo dura. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, il problema è che non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Basta vedere cosa ha combinato a Genova".
“Sarà dura”
“Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque. Anche chi anno scorso lottava per non retrocedere, quest'anno era arrivato a Firenze con un'altra mentalità”.
