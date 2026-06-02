"L'ultima parola su Gudmundsson spetta a Grosso. Sono convinto che alla fine partirà perché..."

Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Giampaolo Marchini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul futuro di Alberto Gudmundsson.

“Quando si parla di lui dobbiamo sempre analizzare la situazione per gradi. È chiaro l’ultima parola sull’islandese spetterà sicuramente all’allenatore, questo è sicuramente fuori discussione. Personalmente vedo una sua difficile collocazione nel 4-3-3 utilizzato spesso negli ultimi anni da Fabio Grosso. Il problema è sempre uno: Gudmundsson è un trequartista tipico che gioca dove vuole lui, risultando quindi difficile. Resta però un giocatore che ha numeri e qualità, anche se a Firenze non li ha mai dimostrati se non sprazzi all’inizio della sua avventura. Credo comunque che il suo percorso a Firenze sia verso la conclusione”.

“Sono convinto che alla fine la Fiorenti alo farà partire”

Ha anche aggiunto: “Se invece si guarda la situazione dal punto di vista della società le cose si complicano: il rischio di fare un’operazione a perdere è altissimo. Se il nuovo allenatore non sarà intenzionato a sfruttare le sue caratteristiche, credo che il giocatore entro la fine dell’estate partirà. E sono convinto che alla fine dovrà farlo in prestito a meno che non arrivi un’offerta che quantomeno pareggi l’esborso fatto qualche anno fa dalla Fiorentina per prenderlo dal Genoa. È difficile la Fiorentina possa voler fare una minusvalenza per lui, poi chiaramente nel calcolo di oggi dobbiamo tener conto di tutta una serie di aspetti che non sono certo o meno importanti di quelli economici”.