Lukaku torna a ruggire contro la Croazia di Pongracic: per il difensore viola solo una mezz'oretta in campo

Pochi minuti fa si è conclusa l'amichevole tra Croazia e Belgio, prima delle due programmate prima del Mondiale americano, che vedeva ta i protagonisti il centrale difensivo della Fiorentina Marin Pongracic. E nonostante la partita non avesse valore, non è andata benissimo per Modric e co.: al novantesimo il risultato finale è 0-2 per i Diavoli Rossi.

La Croazia stecca alla prima amichevole

Il difensore viola ha iniziato la partita dalla panchina, subentrando a Gvardiol solo al 15' della ripresa sul risultato di 0-1: fino a quel momento era decisiva la rete di Tielemans. Dopo il suo ingresso la Croazia alza il baricentro per provare a riacciuffare il risultato, per poi però subire il raddoppio di Lukaku nei minuti di recupero.

Prima la Slovenia, poi il Mondiale

Adesso la Croazia è attesa dall'ultima amichevole contro la Slovenia, in programma domenica sera, prima dell'esordio ufficiale al Mondiale contro l'Inghilterra del 17 giugno.