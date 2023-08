Attenta Fiorentina: dopo aver mancato Scamacca l'Inter si mette sulle tracce di Nzola

Dopo la beffa da parte dell’Atalanta che si è aggiudicata l’attaccante Gianluca Scamacca dal West Ham l’Inter potrebbe pensare ora a M’Bala Nzola dello Spezia come rinforzo per il proprio reparto offensivo. Lo riferisce oggi il Secolo XIV, specificando come il centravanti dello Spezia sia in partenza e non gioca neanche le amichevoli. Il Club di via Melara vuole monetizzare la sua cessione con 15 milioni di euro, una cifra sicuramente abbordabile per i nerazzurri che andrebbero così a consegnare l’attaccante di cui ha bisogno il tecnico Simone Inzaghi.

Su Nzola restano attente lo stesso West Ham dopo la partenza di Scamacca, la Fiorentina e un club dell’Arabia Saudita. La società viola deve quindi stare attenta alle possibili offerte per il profilo che rappresenta al momento la prima scelta per l’allenatore gigliato Vincenzo Italiano.