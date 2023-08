Non c’è soltanto l’attaccante del River Plate Lucas Beltran, profilo seguito dalla Fiorentina, nel mirino del Benfica. Secondo quanto riferito da TyC Sports il club portoghese ha presentato un’offerta al Flamengo di 18 milioni per l’80% del cartellino dell’ex centravanti viola Pedro. Il giocatore brasiliano è così l’altro candidato per sostituire Goncalo Ramos.

Per il momento club di Rio ha ritenuto bassa l’offerta dei portoghesi, ma se la trattativa proseguisse la Fiorentina potrebbe ottenere una corsia preferenziale per arrivare a Beltran, e in un certo senso proprio grazie al suo ex attaccante. La questione resta quindi aperta in attesa di ulteriori sviluppi.