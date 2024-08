Pedullà: "Apertura totale di De Gea alla Fiorentina"

Potremmo essere ad un punto di svolta nella questione portiere della Fiorentina. La tournée in Inghilterra non ha fatto altro che accentuare la convinzione che vi sia bisogno di qualche cambiamento anche in questo ruolo.

“De Gea apre alla Fiorentina”

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, scrive in proposito su X: “De Gea apre alla Fiorentina, ha altre tre proposte ma vorrebbe l'Italia”.

E poi aggiunge: “E' un'idea che può svilupparsi, non siamo agli accordi ma alla totale apertura”.

Svincolato da un anno

De Gea è svincolato da un anno e sta cercando l'opportunità di rimettersi in carreggiata dopo la conclusione del suo rapporto con il Manchester United.