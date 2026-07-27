Un avvio settimana per portarsi a casa Joao Mario: e così a un inguardabile Dodô resterebbero le briciole
Una settimana piuttosto, e inaspettatamente, sonnolenta per il mercato della Fiorentina a cui ne potrebbe seguire una ben più agitata, a partire dalle prime ore. In definizione c'è infatti non solo il prestito di Comuzzo in uscita ma anche quello di Joao Mario in entrata.
Dodô scala indietro
Nell'opera di repulisti da parte di Paratici, uno dei primi della lista doveva, e dovrebbe essere ancora, Dodo, parso distratto contro il Qpr ma poi non più tanto del solito, ahilui. L'arrivo del portoghese, con la presenza già di Jimenez, lascerebbe decisamente indietro il brasiliano.
In attesa delle ali…
Anche se al momento l'assenza di esterni alti costringe Grosso a usare lo spagnolo ex Bournemouth come ala. Appena arriveranno anche le ali vere, per Dodo di spazio ne avrebbe ben poco, sempre in attesa di trovare nuova sistemazione.