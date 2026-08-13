Visite mediche anche per Piccoli che è pronto a diventare un giocatore del Bologna

Praticamente in contemporanea con Mateo Pellegrino a Firenze, visite mediche a Bologna per l'altro attaccante, Roberto Piccoli.

Dall'Emilia a Firenze e da Firenze all'Emilia, i due in pratica si sono scambiati destinazione e arrivo in queste ultime ore.

Piccoli è ora pronto a diventare un nuovo giocatore del Bologna. Tutto definito, anche la formula che sarà un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei rossoblù, per un esborso totale di 18 milioni di euro più 2 di bonus, oltre al 10% su un'eventuale futura rivendita.