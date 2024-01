Chiarugi: "La Fiorentina è in fiducia, la prova è il gol di Ranieri. A Sassuolo proverei il doppio esterno a sinistra..."

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare in vista del rientro in campo della squadra viola:

“A Sassuolo, vista la penuria di esterni arruolabili, potrebbe giocare alto Parisi, in coppia con Biraghi basso. Uscire con dei punti da Reggio Emilia ci consegnerebbe una classifica straordinaria”.

E ancora: “La convinzione del gruppo è fondamentale, si vede anche da Ranieri che sale in attacco. Se hai la consapevolezza di essere protetto da un compagno, osi anche di più”.

Infine: "Quello che conta nel calcio sono i punti. Qualche anno fa avevamo Milenkovic che faceva sì qualche gol, ma adesso si sganciano sia Quarta che Ranieri. Il Sassuolo non mi ha impressionato ieri, ma bisogna starci attenti".