FiorentinaNews.Com ha intervistato in esclusiva l'intermediario di mercato e procuratore, specializzato nel calcio sudamericano, Lorenzo De Santis per capire quali potrebbero essere le mosse viola nel calciomercato di gennaio che verrà.

Di che tipo di calciatori ha bisogno la Fiorentina per uscire dalla situazione attuale di classifica?

“La Fiorentina deve anzitutto cercare quei giocatori che hanno le caratteristiche che mancano nella rosa, per esempio gli esterni che per scelta non erano stati contemplati nella Fiorentina di Pioli e che invece potrebbero dare un'arma tattica importante in più”.

Qualche nome che potrebbe diventare una pista concreta? In Sud America ci sono dei giocatori che fanno al caso della Fiorentina?

“Non credo che si vada a scandagliare molto il mercato sudamericano perché c'è bisogno di giocatori che siano pronti subito, che conoscono la lingua e conoscono il nostro campionato. Probabilmente prendere un giocatore dal Sud America richiede invece tempi di allattamento diversi e quindi la scelta potrebbe ricadere su altri nomi. Credo che la Fiorentina guardi in casa Atalanta, in particolare penso a Maldini e a Brescianini. Mi aspetto qualche nome del mercato inglese, facendo leva su quei giocatori in esubero o in uscita dai club della Premier. Sappiamo che spesso e volentieri i giocatori che sono venuti da oltremanica sono riusciti a fare molto bene visto il livello del campionato”.