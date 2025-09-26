Vitale: "L'inizio è stato brutto e Pioli è in confusione. Ma rimetterà a posto le cose, chi lo mette in discussione..."
L'inizio di stagione della Fiorentina non ha convinto; basta guardare i risultati per capirlo. Ne parla anche il dirigente sportivo Pino Vitale, a Italia7: “Non ci sono dubbi che quello della Fiorentina sia stato un inizio di cambiato brutto. Pioli è oggettivamente un po' in confusione, ma non dobbiamo avere troppa fretta”.
“Inizio brutto, ma Pioli saprà trovare la quadra”
Spiega: “Sono convinto che rimetterà a posto le cose anche in questo contesto. Anche se adesso serviranno gli uomini giusti al momento giusto, non dipende solo da lui. C'è chi lo mette in discussione? Per me è assurdo farlo adesso. Bisogna anche saper aspettare, vedrete che raddrizzerà il tiro”.
