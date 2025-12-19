L'Udinese risponde sull'operazione Mandragora: "Siamo stupiti. Abbiamo agito correttamente"

Per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora e il caso che lo riguarda (l'operazione nel passaggio tra Juventus e Udinese), oggi i friulani sono stati deferiti. Di tutta risposta, è arrivato il comunicato dei bianconeri.

La risposta dell'Udinese su Mandragora

Udinese Calcio, in merito a quanto comunicato oggi dalla FIGC relativamente al deferimento della Società e di alcuni suoi tesserati nell’ambito della cosiddetta “operazione Mandragora”, manifesta stupore per la decisione e valuterà le azioni più opportune da intraprendere nel procedimento sportivo, nel rispetto delle tempistiche previste. Udinese ribadisce fermamente la correttezza e la trasparenza del proprio operato e di quello dei suoi tesserati.