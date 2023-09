Sarà grande festa al Viola Park: Tutti gli ospiti d'onore

Lo show è stato curato dalla Fiorentina in ogni minimo dettaglio e tutto lascia pensare che quella che andrà in scena il prossimo 11 ottobre al Viola Park sarà una festa destinata ad entrare negli annali della storia del club. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il taglio del nastro del nuovo centro sportivo si avvicina sempre di più e, di ora in ora, stanno iniziando a emergere anche le prime indiscrezioni sul maxi evento che vedrà protagonista l’opera voluta da Rocco Commisso dal primo pomeriggio fino alla sera dopo cena.

Gli inviti (ben tremila) sono partiti da giorni e quanti hanno confermato la loro presenza hanno già ricevuto il programma della giornata, che si snoderà tra il tour della struttura (suddiviso in due fasi: la prima dedicata ai tifosi - due per ogni Viola Club tra i quali almeno il 50% dovrà essere abbonato allo stadio nella stagione corrente -, la seconda con protagonisti gli ospiti legati al modo di sport e politica) fino allo spettacolo che andrà in scena tra le 19 e le 21 all’interno del mini-stadio Curva Fiesole, con Carlo Conti mattatore della serata.

Tra le personalità di spicco più attese ci saranno il presidente della Fifa Infantino (che ha già avuto modo di visitare i cantieri del Viola Park ad aprile dello scorso anno) e il numero uno della Uefa Ceferin. Con loro presenti il Ministro dello sport Abodi, i rappresentanti di tutti i club di Serie A ma anche, probabilmente, alcuni volti della Nazionale italiana - il ct Spalletti su tutti - che in quei giorni sarà in ritiro a Coverciano per preparare le sfide con Malta e Inghilterra. Non mancheranno poi i vertici di Coni, Figc (il presidente Gravina) e Lega di Serie A. Padrone di casa il presidente Commisso, che assieme alla dirigenza viola, all’architetto dello studio Archea Casamonti e al sindaco di Bagno a Ripoli Casini mostrerà la struttura ai visitatori.