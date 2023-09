A caccia del gol perduto: Beltran e Nzola "sotto" anche a Jovic e Cabral

Nove partite, zero gol. Come sottolinea il Corriere dello Sport, due centravanti della Fiorentina, Nzola e Beltran, in questo inizio di stagione sono accomunati dalla stesso problema: le reti non arrivano e la pressione sale.

Potrebbero consolarsi, forse, guardando ai colleghi che lo scorso anno vestivano la maglia viola e giocavano nello stesso ruolo e con modulo identico. Cabral e Jovic infatti nello stesso numero di partite, ovvero sei di Serie A e tre a livello europeo, avevano collezionato appena una rete a testa (totale due). Si erano quindi sbloccati ma con il punteggio minimo.