Un'altra giornata di provini per Gudmundsson: stavolta l'islandese c'è ma parte sfavorito nel ballottaggio offensivo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Attacco pesante o rifinitura più di classe? Nella realtà viola di oggi il 3-5-2 è il punto di partenza ma interpretabile in più modi, con un doppio centravanti o con la fantasia di Albert Gudmundsson. L'islandese sarebbe il titolare designato ma il problema alla caviglia patito in Nazionale lo tiene ancora in dubbio. Tornerà sicuramente tra i convocati ma vedremo se per giocare dall'inizio.
Ieri Pioli ne ha annunciato di fatto il recupero ma poi le scelte comprenderanno diverse dinamiche, anche tattiche e allora l'idea Piccoli può diventare d'attualità Anche oggi comunque, come sabato scorso, Gudmundsson sonderà la propria condizione per determinare il pieno rientro al 100%.
