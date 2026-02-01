L'Inter vince agevolmente a Cremona e lascia la Cremonese in lotta anche con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pratica risolta in una mezz'oretta per l'Inter, che ha vinto per 2-0 nel match delle 18 sul campo della Cremonese: la sfida è stata indirizzata dalle reti di Lautaro Martinez al 18', di testa su calcio d'angolo di Dimarco, e Zielinski che dalla distanza buca un Audero non perfetto.

Il portiere della Cremonese tra l'altro è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi interisti a inizio ripresa, rimanendo a terra stordito per poi riprendere la gara dopo qualche minuto di pausa. La squadra di Nicola frena però ancora la sua marcia e resta non lontana dalla Fiorentina.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Bologna 30, Udinese 29, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.