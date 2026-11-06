Milan-Fiorentina a gennaio? C'è già un indisponibile tra le fila di Amorim: lunghissimo stop

La partita tra Milan e Fiorentina, prevista per il 5 gennaio 2027, sarà la penultima gara del girone d'andata per le due squadre: nonostante manchino due mesi all'appuntamento, l'ultima notizia dall'ambiente rossonero interessa anche questo incontro.

Già un indisponibile

Infatti, il tecnico del Milan Ruben Amorim dovrà fare a meno di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano, per un lungo periodo di tempo: il problema è sorto nella sfida contro l'Atalanta dello scorso 18 ottobre, quando si è infortunato ed è stato costretto al cambio. Gli esami hanno poi evidenziato una rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra, problema fisico non da poco.

I tempi di recupero

Inizialmente i medici rossoneri avevano optato per la terapia conservativa, ma evidentemente non è bastata e Chukwueze si è dovuto operare in questi giorni. Risultato: sarà fuori dai giochi almeno per quattro mesi, secondo i report. E a godere della sua assenza, fra le altre squadre, c'è anche la Fiorentina.