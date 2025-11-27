Il chiaro messaggio indirizzato ai big della squadra

"Dai calciatori esperti voglio di più. Devono essere loro a tirarci fuori da questa situazione". Messaggio più chiaro non poteva esserci da parte del nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.

I big chiamati in causa

Sono i big a dover tirare fuori gli artigli e a dover dare qualcosa in più in questo momento difficile per tutti. E non è un caso che molti di loro scenderanno in campo regolarmente quest'oggi in Conference League.

Le parole per Gudmundsson

De Gea, Dzeko, ma soprattutto Gudmundsson, a questi si è rivolto il tecnico con le sue parole. In particolare sull'islandese: “Per le qualità che ha deve trascinare la squadra. Sono certo che ci darà grande soddisfazione ma prima deve capire che tipo di giocare può diventare”.

Già da stasera ci aspettiamo i primi messaggi dalla controparte.