A Radio Bruno è intervenuto Angelo Di Livio, che ha militato ben 6 stagioni da protagonista alla Fiorentina. L'ex ala gigliata si è soffermata sugli esterni di casa Fiorentina, spostandosi poi su un'analisi più ampia della squadra di Italiano.

‘Troppi i punti lasciati per strada dalla Fiorentina’

“Gli esterni sono importanti soprattutto nel gioco di Italiano e devono ritrovare la migliore condizione. Qualcosa di buono la Fiorentina sta facendo, soprattutto ora con Beltran dietro la punta, il problema però sono i troppi punti lasciati per strada nella seconda parte del campionato. Contro il Torino la squadra poteva e doveva dare di più visto anche l'uomo in più. Italiano? Ci può stare di essere un po' logori dopo il terzo anno. I dirigenti dovranno capire bene se sia il caso di cambiare allenatore. La Roma mandando via Mourinho ha fatto la cosa più giusta, la squadra ha ritrovato serenità con De Rossi".

‘Sottil deve iniziare a dimostrare, Gonzalez a destra e Castrovilli…’

“A me Sottil piace tantissimo, ha grandi qualità, ha frequenza, velocità e salta l'uomo, però deve cominciare a dimostrare, il tempo passa. Gli manca la concretezza. Meglio evitare gesti come il dito alla bocca, serve essere intelligenti e capire che in momenti in cui non si sta rendendo il tifoso può anche fischiare e criticare. Nico Gonzalez fa la differenza quando gioca a destra, ha giocato bene anche a sinistra, ma io schiererei Ikone in quel lato. Un nome insolito per il ruolo di esterno è Castrovilli, per me può fare benissimo quel ruolo, partendo alto a sinistra per accentrarsi e calciare. Sta tornando e secondo me può mettere fantasia a centrocampo in un momento cruciale”.

‘Facciamo crescere Kayode’

“Kayode è una faccia pulita del calcio, simpaticissimo; un calciatore che può fare tantissimo alla Fiorentina, facciamolo crescere e lavorare, ci sono tutti i presupposti per vedere un bel cavallo su quella fascia. Quando parte è veramente uno spettacolo”.