Dzeko prende un colpo, ma poi segna: "Si è fatto curare ed è rimasto in campo mettendosi al servizio della squadra"

Cinque gol in 7 partite dal ritorno in Germania per Edin Dzeko, che ha lasciato la Fiorentina dopo pochissimi mesi e ancor meno spazio avuto in campo. Il classe '86 bosniaco ha avuto un impatto eccellente a Gelsenkirchen ed è già un leader della squadra.

Il colpo subito, poi il gol

Edin Dzeko si è infortunato alla schiena nel primo intervento subito ad inizio gara, ma è poi andato in gol al 15' contro l'Arminia Bielefeld, segnando la rete decisiva per la vittoria finale. "Ha ricevuto cure durante la partita e in modo intensivo all'intervallo", ha rivelato Miron Muslic, allenatore dello Schalke 04.

‘È anche questo’

"Edin Dzeko è anche questo. È rimasto in campo nonostante tutto per oltre 80 minuti e, come tutti gli altri giocatori, si è messo al servizio della squadra".