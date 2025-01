De La Fuente: "Partita perfetta e vittoria meritatissima, forse la migliore della stagione. Le ragazze hanno dimostrato di essere ancora vive"

L'allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha commentato la vittoria della squadra viola in Coppa Italia contro il Milan, ai canali ufficiali del club: “Partita perfetta, dall'inizio alla fine. Forse la miglior prestazione della stagione. Abbiamo dimostrato tutto ciò che dovevamo dimostrare, soprattutto in gare da dentro o fuori. Le ragazze sapevano cosa fare con la palla e hanno stra-meritato la vittoria”.

E aggiunge: “Ci tenevamo a dimostrare che la Fiorentina è ancora viva. Le ragazze sono passate da un periodo bruttissimo, è vero, ma per noi a maggior ragione era importantissimo conquistare una semifinale con gioco e determinazione. Ora vogliamo tornare in finale, dove l'anno scorso abbiamo sfiorato il successo. Che sia un punto di partenza per il percorso in campionato”.