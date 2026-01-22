Banchelli: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con Piccoli"

Questo pomeriggio il doppio ex della sfida di sabato tra Fiorentina e Cagliari Giacomo Banchelli è intervenuto a Radio Bruno per analizzare alcuni dei temi caldi di casa viola.

“Domenica a Bologna la Fiorentina secondo me ha fatto la miglior partita della stagione. Non so se i giocatori avevano qualche motivazione in piu per la scomparsa del presidente, ma i viola hanno meritato la vittoria. Adesso mi auguro che domenica venga dato un seguito a questo, anche se ci troveremo una squadra agguerrita: a Cagliari nessuno si aspettava di vincere contro la Juventus, e per questo arriveranno a Firenze belli carichi. Sarà una partita difficile perchè loro non avranno niente da perdere mentre la Fiorentina dopo l’ultima vittoria è obbligata a fare risultato pieno”.

“Ecco come gioca il Cagliari di Pisacane”

Un pensiero anche sul Cagliari di Fabio Pisacane: “Sono una squadra molto solida. Oltretutto il loro obiettivo stagionale è quello di raggiungere salvezza: la loro stagione verrà giudicata in base a questo. Molto del loro campionato passa però per le partite che giocano in casa, un campo sempre molto particolare. Giocano spesso di rimessa, con giocatori veloci in attacco che ti aspettano nella loro metà campo per poi partire a campo aperto in contropiede: il gioco del Cagliari è tutto qua”.

“Kean non sta rendendo come lo scorso anno, ma molto dipende dal gioco della squadra”

Da attaccante ha analizzato anche la situazione che sta vivendo Moise Kean: “Non vediamo lo stesso attaccante della scorsa stagione, ma neanche la stessa Fiorentina. La scorsa stagione ha avuto un’annata particolare: quando tirava verso la specchio sembrava che la porte avesse le rotelle e si spostasse. Mi ricordo ancora il grande gol contro il Genoa su assist su punizione di Mandragora, dove con una torsione non banale riesci a battere il portiere. Era una cosa pazzesca. Quest’anno non so cosa abbia, ma credo che il concetto sia comunque da ampliare a tutta la Fiorentina, che quest’anno finora non ha mai brillato. Resto comunque dell’idea che Kean non sia da mettere in discussione, è la Fiorentina che non lo sta mettendo nelle condizioni di rendere al meglio: i viola non giocano come la scorsa stagione. Preferisco averlo in campo anche acciaccato, le difese vanno nel panico con giocatori come lui: è uno di quegli attaccanti che fa reparto da solo. Se è al 100% può giocare in qualsiasi squadra tra le prime 5 della nostra Serie A”.

“Piccoli titolare? Meglio Kean, anche infortunato”

Ha concluso poi parlando di Roberto Piccoli: “Se gioca piu di squadra di Kean? Personalmente io farei giocare l’ex Juventus anche con una caviglia in disordine. Ho visto Piccoli contro il Bologna, e sono dell’idea che molte valutazioni su di lui siano influenzate dalla cifra pagata in estate dalla Fiorentina: 25 milioni per fare il vice Kean sono tanti. A meno che il club non pensasse davvero di vendere Kean in estate. Piccoli è fisicamente grosso, ha bisogno di giocare, non è facile per lui entrare gli ultimi venti minuti. Kean va più in profondità, Piccoli viene incontro per far salire la squadra”.