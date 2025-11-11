L'ex giocatore del Genoa, allenatore e opinionista Claudio Onofri ha parlato a Radio Bruno della gara della Fiorentina contro il Grifone.

Le parole di Onofri

“Tra Genoa e Fiorentina più che di tutto mi pare che sia successo di niente. C'era grande tensione, perdere questa gara sarebbe stato un dramma per la Fiorentina. Me l'aspettavo questa gara. Il paradosso è che sia finita 2-2, solitamente finiscono 0-0. Anche l'aspetto delle palle difensive è problematico per la Fiorentina”.

La partita di Genova

“Uno dei peggiori in campo ha fatto un gol da seduto. La squadra era distratta, ma lui fa un grande gol. La Fiorentina ha valori superiori alla classifica che ha. Ci sono dettagli che vanno analizzati a fondo, prendendo in considerazione tanti fattori. Non ho visto una Fiorentina sulle gambe. Oggi quell'aspetto lì è da mettere all'ultimo posto, ci sono preparatori atletici che lavorano in modo molto simili quasi tutti. Sembra che corrano poco, ma corrano male. Parlo in generale”.

L'opinione su Gudmundsson

“Gudmundsson l'ho visto migliorato. Certo è ancora lontano da quello visto a Genova, perché faceva veramente la differenza. Non è quello, ma ho visto un passo avanti. Se torna ad essere il giocatore che abbiamo visto qua, la Fiorentina può cambiare".