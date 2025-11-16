Per Vanoli un sorriso a metà. L'infermeria continua a svuotarsi, ma Gosens...

La Fiorentina ha concluso una settimana di duro lavoro a Viola Park. Il nuovo tecnico Paolo Vanoli ha sfruttato la pausa nazionali per cercare di far ritrovare alla squadra una forma fisica accettabile. A tenere banco però sono le condizioni fisiche di due giocatori viola molto importanti.

Le condizione del bomber viola

Moise Kean è stato al centro di una polemica fra il Commissario Tecnico della Nazionale Gattuso e la Fiorentina a proposito della sua mancata risposta alla convocazione azzurra. Il peggio però sembra essere passato e il bomber viola dovrebbe essere a disposizione di Vanoli per la delicata sfida alla Juventus.

Il rientro di Gosens

Destano più preoccupazioni le condizioni di Robin Gosens. Il tedesco è alle prese con una lesione al retto femorale della coscia sinistra ormai da diverse settimane e anche se sembra in via di miglioramento rischia di non essere pronto per la sfida ai bianconeri. Per lui saranno decisivi i test fisici di martedì. Lo scrive La Nazione.