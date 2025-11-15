Che dovesse incombere un cambio di registro era nell'aria e Paolo Vanoli è ripartito in particolare dall'attenzione ai social da parte dei suoi, che nelle ultime settimane è sfociato in qualche polemica di troppo. “Qualche stupidello a volte ci casca” aveva detto il tecnico parlando in generale, non necessariamente dei suoi, ma di fatto negli ultimi giorni sembra essere sceso un certo silenzio social anche da parte del club, che sta mostrando meno immagini degli allenamenti.

Tutti dunque allineati con i diktat del tecnico varesino che sta provando a imporre un po' di pugno duro sulla Fiorentina, per disperdere meno risorse possibile.