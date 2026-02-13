Un sabato sui generis per i tifosi della Fiorentina, in attesa della decisione del TAR sul divieto trasferte
Sarà un altro sabato a Firenze per i tifosi viola, con la Fiorentina che però giocherà fuori città. E' la conseguenza del divieto trasferte che il Viminale ha imposto al tifo gigliato fino alla fine della stagione per le partite che la squadra di Vanoli giocherà fuori casa in territorio nazionale.
La decisione del TAR
Una decisione che potrebbe cambiare (o rimanere tale) quando il TAR del Lazio si esprimerà sulla vicenda martedì prossimo, valutando il ricorso presentato dalle tifoserie di Fiorentina, Napoli e Roma, accomunate dallo stesso divieto.
Si torna a viaggiare in Conference
Sabato al pub dunque per tanti tifosi viola, che torneranno a viaggiare in occasione della gara di Conference League contro lo Jagiellonia, con la Fiorentina che giocherà a Bialystok in Polonia. Nonostante il viaggio e le temperature rigide, sono attesi circa 350 tifosi viola, non solo dall'Italia.