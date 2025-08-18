Pruzzo: "Pellegrini? Non mi quadra, prima di prenderlo ci penserei bene. Dzeko invece..."

A Lady Radio l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato il possibile ingaggio di Lorenzo Pellegrini: "Sento dire da settimane che l’esigenza della società è di abbassare il monte ingaggi e poi andresti a prendere Pellegrini che guadagna così tanto? Non mi quadra. Inoltre, è fermo da tre mesi Pellegrini, ha avuto un grave infortunio, potrebbe ancora fare la differenza? Io direi nì. È in rotta con la Roma, potrebbe essere una possibilità. Ha grandi qualità, ma non le sta esprimendo ormai da tempo. Prima di prenderlo alla Fiorentina ci penserei bene. Pellegrini è molto offensivo, forte negli ultimi 30 metri, un ottimo calciatore che si sa inserire bene, ma io credo che Pioli voglia completare la mediana con un calciatore più fisico”.

Poi su Dzeko

“Per me uno come lui, a 40 anni, sa che se viene a Firenze non sarà per giocare tutte le partite da titolare. E’ intelligente, sa che il suo ruolo è di alternativa. Ha grande classe, qualità, magari sarà meno veloce o dinamico, ma c’era da aspettarselo”.

Su Gudmundsson infine

“Credo che possa essere un valore aggiunto per la Fiorentina. Mi aspetto molto da lui, perché è stato a lungo corteggiato e molto pagato, ha avuto la fiducia del club e del tecnico, ora mi aspetto che cambi marcia e faccia qualcosa di più”.