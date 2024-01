‘Confronto Beltran-Zirkzee improponibile’

Nel post partita di Fiorentina-Bologna, ai canali Mediaset, ha parlato Sandro Sabatini, commentando la partita vista al Franchi. Queste le sue parole

“Il Bologna ha giocato meglio questa partita rispetto a quella di Milano contro l'Inter, quando aveva passato il turno. Ma il calcio è così. Il confronto Zirkzee-Beltran, con tutto il rispetto per l'argentino, per quanto visto fino ad ora era improponibile".

'La Fiorentina è in evoluzione'

"Italiano oggi secondo me ha anche un po' improvvisato. Ho visto accenni di difesa a tre. Questa squadra si sta evolvendo con il suo allenatore, che sta diventando più duttile e concreta, a differenza di quanto si diceva. Adesso la Fiorentina è meno, passatemi il termine non in accezione negativa, noiosa”.