Kean all'Inter? Un'operazione possibile...ma se si concretizzasse un clamoroso addio

Qualcosa sembra essersi rotto nello spogliatoio dell'Inter. Dopo l'eliminazione al Mondiale per Club e le dure parole del capitano Lautaro Martinez verso alcuni compagni, non è escluso che la società nerazzurra possa mettere in atto una vera rivoluzione, cedendo anche giocatori fondamentali come Marcus Thuram.

Il possibile addio di Thuram

Il calciatore figlio d'arte ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, ma la sensazione è che Marotta possa accettare una cifra vicina ai 70 milioni. Su di lui ci sono due big della Premier League, Arsenal e Manchester United (che rimane sempre alla finestra anche per Moise Kean). Intanto la dirigenza nerazzurra comincia a guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti della punta francese.

Occhi su Moise Kean

Secondo il Quotidiano Sportivo l'Inter avrebbe messo gli occhi sul bomber della Fiorentina Moise Kean. In caso di cessione di Thuram non sarebbe impossibile sborsare i 52 milioni della clausola rescissoria valida fino al 15 luglio. Non ci sono ancora state mosse concrete, ma il nome di Kean è sul taccuino qualora davvero dovessero muoversi le acque attorno all'attuale attaccante nerazzurro.