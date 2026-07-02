Arriva al temine il Master Uefa Pro di Coverciano: tra i corsisti ci sono anche due ex Fiorentina

In questi giorni è arrivato al temine il ‘Master allenatori’ che ogni anno va in scena all’interno del centro tecnico di Coverciano, ovvero il livello formativo più alto per un tecnico che consente di ottenere la licenza UEFA Pro. Stiamo parlando della massima qualifica a livello europeo che abilita a guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai maggiori campionati e alle competizioni continentali. Gli allievi hanno seguito in totale 240 ore di lezione, cominciate a Coverciano nello scorso autunno e che hanno portato i corsisti a effettuare inoltre cinque diversi stage in alcune delle più interessanti realtà calcistiche, non solo italiane, ma anche internazionali.

Due ex Fiorentina diventano allenatori a tutti gli effetti

E tra i tanti partecipanti al corso c’è anche chi ha avuto un passato con la maglia della Fiorentina: stiamo parlando dei due ex fantasisti gigliati Frank Ribery e Alessandro Diamanti. Il primo è ancora in attesa di una chiamata, mentre il secondo è diventato quest’oggi il nuovo allenatore del Cesena. Tra le altre personalità, italiane e internazionali, ci sono anche Samir Handanovic, già quest’anno nelle giovanili dell’Inter, Vikash Dhorasoo, Francesco Magnanelli, Paolo Sammarco e i tecnici che nella stagione 2025/2026 erano alla guida di club di Serie B come Padova, Avellino e Virtus Entella, ovvero Matteo Andreoletti, Raffaele Biancolino e Andrea Chiappella.

Questa la lista completa dei corsisti che hanno superato il corso e l’esame finale:

L'elenco completo: Matteo Andreoletti, Simone Bentivoglio, Raffaele Biancolino, Matteo Cecchetti, Andrea Chiappella, Cristiano Del Grosso, Vikash Dhorasoo, Alessandro Diamanti, Samir Handanovic, Cosimo Inguscio, Stephan Lichtsteiner, Francesco Magnanelli, Nicola Matteucci, Alexandre Nizelik, Franck Ribery, Paolo Sammarco, Vanni Sartini, Mattia Scala, Luca Tabbiani, Andrea Tedesco e Roberto Vitiello.