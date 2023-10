Un addio scontato. Mentre Bonaventura...

Tra i giocatori che hanno il loro contratto in scadenza nel giugno 2024, la Fiorentina ha due calciatori dal nome importante ed è entrambi giocano a centrocampo.

Con Gaetano Castrovilli c'è poco da fare: l’addio è scontato. Il giocatore era stato ceduto al Bournemouth già la scorsa estate, trasferimento saltato a causa delle condizioni fisiche dell'ex Bari che, in seguito, si è poi dovuto operare ad un ginocchio (e resterà fermo per diversi mesi ancora).

Per Giacomo Bonaventura invece il discorso è molto diverso. Il suo avvio di stagione è stato strabiliante e grazie a prove super è riuscito pure a convincere Spalletti a chiamarlo in Nazionale. Presto il club viola eserciterà l’opzione a suo favore per estendere il proprio contratto di un'altra stagione.