In vista della gara di domani contro la Fiorentina, il difensore del Sigma Olomouc Jan Král è intervenuto in conferenza stampa: “Ci siamo preparati bene. Non vediamo l'ora di scendere in campo domani. Problemi di inizio stagione? Non credo che la nostra situazione sia stata così problematica, forse la nostra ultima settimana al massimo. Non posso dire se giocherò titolare, ho avuto il ginocchio gonfio dopo la partita contro il Bohemians ma i medici hanno fatto un ottimo lavoro”.

“Fiorentina senza Kean, buona notizia. Ma la squadra ha tanta qualità”

Sulla Serie A: “Conosco i giocatori di questo campionato, perché lo seguo molto. Per me è un sogno realizzato giocare qui in Italia. Fiorentina senza Kean? Per noi è una buona notizia, però sappiamo di giocare contro una squadra di altissima qualità. Sicuramente la Fiorentina ha giocatori che possono sostituirlo. Qual è l'attaccante a cui vi siete preparati di più? Confrontami con Dzeko è estremamente interessante. Voglio fare del mio meglio e non concedergli gol. Certamente ha un po' di anni, però segna sempre”.