L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Aldo Firicano è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando di Luca Ranieri: “Il difensore più affidabile della Viola, senza alcun dubbio. Dal punto di vista della concentrazione, in questo momento è praticamente impeccabile. I gol che sono arrivati da parte sua, inoltre, non guastano. Ha un po’ sorpreso da centrale, benissimo così. Più forte di Milenkovic? Dipende cosa si intende. Il serbo ha una cilindrata superiore, potenzialmente resta un armadio a due ante. Poi però c’è il rendimento e, finora, ha convinto maggiormente Ranieri”.

Sul nervosismo: “Sì, l’ha ammesso lui stesso. Litiga con tutti, però non lo vedo come un enorme difetto. Servono questi giocatori, servono a mantenere alta la concentrazione del gruppo. E in questa Fiorentina è necessario: ci sono tanti ottimi giocatori, ma forse manca una personalità di spicco”.

Sugli esterni viola: “Sottil troppo a sprazzi, Brekalo e Ikone hanno deluso. Kouame fatico a considerarlo esterno, è una punta, in ogni caso la sua generosità lo porta a poter giocare ovunque davanti. In più è un bel professionista. In generale, comunque, vista anche l’assenza di Gonzalez, spero si cerchi di alzare qualitativamente il livello. Insigne? Rispecchia il tipo di giocatore che serve”.