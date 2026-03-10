Cassano: "Corvino sta facendo un capolavoro a Lecce, ma la Fiorentina la tolgo dalla lotta salvezza. Vi racconto di Prandelli..."

Al podcast di Viva El Futbol, ha parlato l'ex attaccante Antonio Cassano, che è intervenuto su vari temi di casa Fiorentina, tra cui la lotta salvezza.

La lotta salvezza

"Corvino? Può sbagliare tre giocatori, ma 14 li prende. Gli allenatori difficilmente li sbaglia. Corvino sta facendo un capolavoro. Ma questa squadra sulla carta è più attrezzata forse solo del Pisa. Salvezza? Io dico Verona e Pisa ed una tra Cremonese e Lecce. Gli ultimi quattro mesi e mezzo però ha vinto zero volte la Cremonese”.

E su Prandelli

“Cesare era un allenatore spettacolare e una persona enorme a cui ho rotto molto le scatole, ma che ringrazio tanto per tutto quello che mi ha dato. Lui è stato il primo a far ruotare i tre difensori e i centrocampisti poi lo ha fatto Montella con Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Il mister sapeva fare calcio e mi faceva capire subito la tattica”.