La goleada del Como mette fretta al Torino sul mercato. E' lotta a due per accaparrarsi Ranieri

Luca Ranieri è sempre meno al centro del progetto della Fiorentina. L'ex capitano viola ha perso in poche settimane la fascia e la titolarità e non è un mistero che il giocatori valuti l'idea di abbandonare Firenze.

Due squadre su di lui

Sul giocatore spezzino si è aperta la lotta fra due club di Serie A che, come la Fiorentina, stanno attraversando una stagione complicata e con cronici problemi difensivi. La Lazio punta il classe '99 come sostituto del partente Romagnoli, ma anche il Torino insegue il difensore gigliato.

Pronto il pressing

La squadra granata nella giornata di ieri ha subito una goleada dal Como (6-0) prossimo avversario dei viola in Coppa Italia. La brutta figura contro i lacustri ha dato una spinta al mercato del Torino che, come riporta Tuttosport, sarebbe pronto ad accelerare per l'ex capitano viola.