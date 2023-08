Maggio 2023: scommesse online in crescita del 29,5%

Mese di maggio molto remunerativo per il settore scommesse sportive che ha chiuso in crescita del 29,5% rispetto a maggio 2022. Le scommesse online hanno registrato, infatti, una spesa complessiva di 126,3 milioni di euro e una raccolta complessiva di 1,1 miliardi di euro. A maggio dell’anno scorso, invece, la spesa era stata di 97,5 milioni. Ottimo +6,3% per Lottomatica, che si conferma leader dei siti scommesse online, molto bene Sisal, bene anche E-Play24. In trend positivo anche Microgame e Betpoint/F.lli Simone, male 888, Pokerstars e Bet365.

Siti scommesse italiani: come riconoscere i migliori

I migliori siti scommesse, come quelli elencati su un comparatore bookmakers AAMS come questo, richiedono un’attenta considerazione di vari fattori. In primis dobbiamo pensare alla sicurezza ma anche la varietà dei mercati, i bonus offerti, le opzioni di pagamento, il servizio clienti e la facilità d’uso del sito sono criteri importarti. Mettiamo il caso, infatti, di voler scommettere sulla Fiorentina (che ha riscontrato alcune difficoltà legate alla cessione di Castrovilli) e di volersi registrare su uno dei siti scommesse sportive più noti senza avere, però, più di tanto esperienza nel betting online.

La prima cosa a cui pensare è la sicurezza. Un buon sito scommesse ha, infatti, una licenza rilasciata dall’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, l’organo di regolamentazione del gioco in Italia. Questa licenza, una sorta di codice fiscale del sito, garantisce che il sito operi in conformità con le leggi italiane e che dati personali e finanziari siano protetti. Una piattaforma sicura, infatti, avrà una connessione criptata con un protocollo SSL per proteggere gli utenti.

Anche la varietà dei mercati è molto importante. I siti scommesse sportive, infatti, offrono una gamma di sport differenti ed eventi su cui scommettere. Torniamo, per un attimo, all’esempio del tifoso viola (che sta definendo l'arrivo di un portiere): se il tifoso ha voglia di scommettere su una partita di basket NBA oppure un match di Wimbledon può, e deve, farlo su una piattaforma che gli permetta di trovare tutti gli eventi del giorno, con diverse tipologie di scommesse tra cui le scommesse in tempo reale, cioè quelle che continuano a partita in corso.

I bonus e le promozioni, inoltre, sono un modo molto potente per attrarre nuovi clienti ma anche mantenere quelli esistenti. Molti siti, infatti, offrono bonus di benvenuto, bonus di ricarica e scommesse gratuite per i clienti. Sempre bene, però, leggere termini e condizioni della piattaforma perché alcuni bonus possono avere requisiti di scommessa elevanti che cozzano con la nostra tipologia di gioco.

I metodi di pagamento sono un altro criterio per capire se ci troviamo su uno dei migliori siti scommesse in Italia. Carte di credito, e-wallet, bonifici e, in alcuni casi, criptovalute sono solo alcuni delle opzioni possibili. I tempi di elaborazione di depositi e prelievi, poi, dovrebbero essere rapidi e sicuri per permetterci di giocare senza stress o ansie.

Ansie che possono essere lenite da un buon servizio clienti che è importantissimo per risolvere dubbi o problemi. Un buon sito avrà un customer service disponibile h24, tutti i giorni con supporto chat live, email e con un telefono dedicato. Sono stati tantissimi, soprattutto con la chiusura forzata degli esercizi fisici a causa del lockdown per contenere il contagio da coronavirus, gli utenti meno avvezzi alla tecnologia che, in quel periodo, si sono avvicinati alle piattaforme online. Non è stato, ovviamente, sempre facile l’approccio con una realtà così differente a quella a cui erano abituati e il servizio clienti è servito molto per rendere questo cambio di abitudine repentino più accettabile e meno aggressivo.

Infine, una piattaforma facile da usare è un ottimo incentivo per permettere ai clienti più anziani o meno tecnologici di poter giocare ovunque. La comodità di scommettere in qualunque posto ci si trovi ha reso, infatti, l’uso di app e di piattaforme molto popolare. Negli ultimi anni, comunque, l’incremento costante della spesa legata al digitale è stato sintomo di un cambio radicale delle abitudini degli italiani che si sono allontanati dalle agenzie di scommesse fisiche per avvicinarsi, in maniera graduale ma continua, alle piattaforme. Sempre più grandi, sempre più tecnologiche, sempre più ricche di funzioni in grado di accrescere il divertimento, unico scopo reale di ogni tipo di azzardo.