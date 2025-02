Un nuovo tridente per la Fiorentina: Palladino vara un attacco diverso

La partita contro il Como va presa come uno spartiacque per la Fiorentina. E come tale porterà delle conseguenze nelle scelte che farà il tecnico, Palladino, d'ora in avanti.

Si comincia subito contro il Verona dove, indipendentemente dagli assetti del centrocampo e della difesa, ci sarà un nuovo attacco con Zaniolo e Beltran a supporto del rientrante Kean.

Un tridente nuovo per i viola, in parte anche agevolato da quanto accaduto a Gudmundsson, che non sarà disponibile per un pezzetto a causa dell'infortunio patito domenica scorsa.

Zaniolo e Beltran dovranno garantire gol e fantasia ai viola, tutte cose che sono mancate contro il Como.