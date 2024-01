Il candidato a Sindaco di Firenze dalla lista civica Anima Firenze 2030 Giovanni Fittante è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulla questione stadio Franchi, riallacciandosi anche a quanto detto ieri: “Guardando indietro, sono stati commessi degli errori clamorosi. Ma non capisco perché oggi, che c'è assolutamente da dare una risposta, siano i tifosi a dover pagare in uno sport che da sempre, invece, è popolare. Soluzioni? Ci sono eccome, serve una volontà politica”.

“Perché non vanno al tavolo?”

E ancora: “Perché Fiorentina, Comune e regione non si mettono al tavolo? Con dialogo costruttivo tra le parti interessante, si risolverebbe tutto. L'unica idea è questa, sono ben poche le alternative. La priorità, ora, è capire come far giocare la Fiorentina a Firenze”.

“La scadenza è un finto problema”

E aggiunge: “Il problema dei restauri è semplicemente organizzativo, anche se mancano un po' di milioni che la Fiorentina non ha intenzione di mettere. In ogni caso, mi piacerebbe sapere quanti dei progetti previsti relativi al Panrr saranno realizzati entro il 2026. La scadenza è un finto problema, importante concentrarsi sul far giocare la Fiorentina al Franchi. Sul quale si possono spostare i soldi destinati al Padovani”.