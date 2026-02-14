Il doppio assalto a vuoto di Pradè e Goretti: troppi i milioni chiesti per Baturina ma ora il croato spaventa la Fiorentina

Uno dei tanti nomi inseguiti, telenovelizzati e poi lasciati andare dalla Fiorentina è Martin Baturina, trequartista, ala, sicuramente uno dei talenti principali del Como che da inizio 2026 ha iniziato a carburare eccome. Il club viola lo apprezza da diverso tempo e infatti un primo assalto per lui fu nell'estate 2024 quando al timone c'era ancora Pradè: 14 milioni offerti alla Dinamo Zagabria, che però ne voleva 20, scrive La Nazione. Niente da fare, secondo la classica strategia Pradeiana per cui “non ci si fa prendere per il collo”.

Un anno dopo il Como lo prese per circa 18 milioni ma la Fiorentina ci ha riprovato, dato che il classe 2003 faticava a trovare spazio: Goretti a gennaio l'ha chiesto in prestito ma ha trovato la porta chiusa. Niente da fare bis dunque, con Baturina che proprio da gennaio si è imposto e si presenta oggi al match contro la squadra viola come uno dei pericoli principali.