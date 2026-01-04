È silenzio stampa... Anche sui convocati. E la decisione su Kean sarà nota solo con la distinta
L'allenatore Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tutto tace in casa Fiorentina. In mattinata ci si aspettava come di consueto la lista dei convocati di mister Vanoli per il match contro la Cremonese, anche per avere indicazioni sulla scelta su Kean, sul nuovo arrivo Solomon e su possibili esclusioni per il mercato.
Niente convocati
Tutto rimandato tra un'ora, quando usciranno le distinte ufficiali della gara. La Fiorentina non pubblicherà quindi la lista dei convocati e i nomi scelti da Vanoli saranno resi noti solo a ridosso del match.
In attesa
Una scelta che segue il silenzio stampa adottato dalla società, che però nelle occasioni recenti aveva comunque reso noti i convocati. Che sotto ci sia qualcosa di più? Aggiornamenti tra 60 minuti.
