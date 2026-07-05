Parisi ai box e Grosso senza il jolly offensivo lanciato da Vanoli: ma se il recupero procederà spedito sarà come un nuovo acquisto

Lo stop di sei mesi almeno per l'infortunio al ginocchio accusato da Fabiano Parisi a due giornate dalla fine dello scorso campionato priva la Fiorentina di un giocatore che, soprattutto nella seconda parte della stagione, avrebbe potuto rivelarsi una risorsa preziosa. Il terzino viola stava infatti completando la sua trasformazione tattica, iniziata grazie all'intuizione del tecnico Paolo Vanoli, che lo aveva avanzato nel ruolo di esterno d'attacco sfruttandone corsa, aggressività e capacità di creare superiorità. Certo, c’era ancora da migliorare, ma le basi si sono viste.

Una condizione da ritrovare

Pur essendo un terzino di ruolo, l'ex Empoli aveva dimostrato di poter incidere anche negli ultimi metri, offrendo una soluzione diversa sulle corsie offensive. Una crescita che avrebbe fatto molto comodo fin da subito al nuovo allenatore Fabio Grosso, tecnico che basa gran parte del suo gioco proprio sul lavoro e sulla spinta degli esterni.

Una pedina in più anche per il prossimo allenatore

Se i tempi di recupero saranno rispettati, Parisi tornerà a disposizione, come da lui dichiarato in questi giorni, tra novembre e dicembre. E, dopo un ritorno graduale in campo, potrà rappresentare un vero e proprio nuovo acquisto in casa. La sua duttilità, con la possibilità di giocare sia da terzino sia da esterno alto, potrebbe diventare una delle armi in più della Fiorentina nella seconda parte del campionato.