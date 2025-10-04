La Nazionale si tinge di viola: un terzo giocatore della Fiorentina si unisce al gruppo di Gattuso dopo il ko di Zaccagni
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Colpo di scena, graditissimo per i colori viola ed in particolare per l'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, quello arrivato in questi momenti.
La prima volta
Il giocatore prelevato dal Cagliari questa estate si unirà alla Nazionale maggiore azzurra per le prossime due partite di qualificazioni ai Mondiali contro Estonia e Israele. Sarà la prima convocazione per lui.
Questo perché Mattia Zaccagni ha dovuto dare forfait a seguito di un infortunio rimediato ieri in allenamento.
Tre viola in azzurro
Quindi c'è un terzo viola con il gruppo allenato da Gennaro Gattuso: Piccoli si va aggiungere ai già presenti Moise Kean e Hans Nicolussi Caviglia.
