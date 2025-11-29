Se le prime partite potevano sembrare un abbaglio di inizio stagione, ogni fine settimana consegna nuove certezze - in negativo, si intende - ai tifosi della Fiorentina. La situazione continua a essere drammatica, come evidenziato anche dallo stesso Dzeko, e non sembra esserci una via d'uscita senza una grande scossa, che non è stata (ancora?) portata da Vanoli.

Nessun appiglio rimasto

Anche il più ottimista dei tifosi, ormai, avrà quel tarlo in testa che lo costringe quantomeno a pensare all'evenienza di una retrocessione in Serie B. Ma se fino ad ora c'è stata almeno la matematica a ‘salvare’ la Fiorentina, dalla prossima giornata potrebbe non essere più così: nessuna squadra nella storia della Serie A si è mai salvata senza aver mai vinto nelle prime tredici uscite.

O batti il record…

Essendo quella di Bergamo una trasferta veramente complicata - ma quale trasferta non lo sarebbe oggi? - l'unico auspicio è che, a fine anno, la Fiorentina festeggi un nuovo record. Eppure, ogni indizio sembra portare alla solita, nefasta conclusione: il tempo sta veramente cominciando a stringere.