Finalmente, l'ultima giornata da possibile 'record'. Un buco nero nel quale la Fiorentina sta lentamente, inesorabilmente, scivolando
Se le prime partite potevano sembrare un abbaglio di inizio stagione, ogni fine settimana consegna nuove certezze - in negativo, si intende - ai tifosi della Fiorentina. La situazione continua a essere drammatica, come evidenziato anche dallo stesso Dzeko, e non sembra esserci una via d'uscita senza una grande scossa, che non è stata (ancora?) portata da Vanoli.
Nessun appiglio rimasto
Anche il più ottimista dei tifosi, ormai, avrà quel tarlo in testa che lo costringe quantomeno a pensare all'evenienza di una retrocessione in Serie B. Ma se fino ad ora c'è stata almeno la matematica a ‘salvare’ la Fiorentina, dalla prossima giornata potrebbe non essere più così: nessuna squadra nella storia della Serie A si è mai salvata senza aver mai vinto nelle prime tredici uscite.
O batti il record…
Essendo quella di Bergamo una trasferta veramente complicata - ma quale trasferta non lo sarebbe oggi? - l'unico auspicio è che, a fine anno, la Fiorentina festeggi un nuovo record. Eppure, ogni indizio sembra portare alla solita, nefasta conclusione: il tempo sta veramente cominciando a stringere.