Kouame di ritorno a Empoli? Stefanelli: "C'erano stati dei contatti, ma la trattativa non è mai decollata"

La Fiorentina ha provato in tutti i modi a cedere in prestito Christian Kouame in questa sessione di mercato, ma non c'è riuscita. Col Verona sembrava fatta, ma il club scaligero non è l'unico a cui l'ivoriano è stato accostato nelle scorse settimane. Trattative nate e subito naufragate, oppure nemmeno cominciate, sono state anche quelle con Cagliari ed Empoli, squadra quest'ultima dove peraltro Kouame aveva già giocato l'anno scorso.

L'ipotesi Empoli subito svanita

Proprio sul conto dell'attaccante della Fiorentina s'è espresso il direttore sportivo dell'Empoli Stefano Stefanelli, confermando la non riuscita dell'operazione: “C'è stato un contatto preliminare, come spesso succede nel mercato, ma quella per Kouame era una trattativa complicata e si è deciso quasi subito di non andare avanti”.