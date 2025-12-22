Di Gennaro: "Forse non avere la Fiesole all'inizio ha aiutato la Fiorentina. Vanoli come Palladino, cambia modulo e si riprende"

Antonio Di Gennaro, ex Fiorentina e attualmente opinionista, ha parlato a TMW Radio, intervenendo sulla vittoria della squadra viola contro l'Udinese e sull'arrivo a Firenze di Paratici come nuovo dirigente.

Sulla gara

“Ha cambiato modulo Vanoli, sarà un caso? Un po' come Palladino, che cambiò modulo con la Lazio e si riprese. Anche Pioli poteva cambiare prima”.

Su Paratici

"E poi c'è la notizia di Paratici, è una scelta importante. Ora ci sono altre prove, a partire dal Parma. Non so se la squadra ha avuto un vantaggio dal non avere inizialmente la Curva, forse sentiva troppo la pressione".