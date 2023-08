Denes: "Il debutto con la Fiorentina un'esperienza stupenda, non mi sono mai arreso nonostante tutto. Un onore indossare la maglia viola"

Di rientro dal prestito al Cesena, il classe 2004 della Fiorentina Adrian Denes nel finale della sfida con l'Ofi Creta ha fatto il proprio debutto con la prima squadra viola. L'ungherese è dal 2021 un giocatore gigliato ed in maglia viola ha totalizzato 33 presenze e 5 reti tra Under 18 e Primavera. Per la prima volta il calciatore si è affacciato in prima squadra, complici le assenze delle ali Ikone e Gonzalez.

Il giovane mancino magiaro ha scritto così su Instagram: “Ieri sera è stata una grande esperienza il debutto con i grandi. La strada che mi ha portato fin qui è stata accidentata, ma non mi sono mai arreso, nonostante tutto. Un onore indossare questa maglia e lottare per questo club. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini sin dal primo giorno e hanno creduto in me! Forza Viola Sempre”.